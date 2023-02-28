Украина получит от немецкой компании разведывательные системы SurveilSPIRE: что о них известно

Украина получит от германских партнеров автоматизированные разведывательные системы SurveilSPIRE. Они необходимы для мониторинга больших участков местности.

Об этом идет речь на сайте компании.

Как отмечается, для использования разведывательной системы требуется минимальное количество личного состава.

“Эти разведывательные системы состоят из мобильных башен наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью, мини-дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки входят также транспортные средства. Стоимость заказа составляет двусмысленную сумму в миллионы евро. Доставка уже началась”, — сообщили в пресс-службе компании.

Вышки наблюдения SurveilSPIRE можно загрузить на трейлеры и быстро перевозить на место их работы. Для сборки требуется три человека – работа полностью автоматизирована. Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели обеспечивают длительную работу без питающих кабелей или источника топлива.

Система базируется на автопилотируемых разведывательных беспилотниках, осуществляющих патрулирование и полеты для выполнения определенных задач. Это позволяет проверять обнаруженные угрозы и позволяет оператору инициировать необходимые контрмеры.

Напомним, что некоторые западные компании, несмотря на "беспрецедентные санкции" против России, продолжают поставлять ей компоненты для оружия, которым РФ убивает украинцев.

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