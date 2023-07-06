Украина получит от партнеров артиллерийские установки Firtina: что о них известно

Артиллерийскую установку можно ставить на танки Leopard.

Украинские военные в скором времени получат от международных партнеров артиллерийские установки Firtina.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, наше государство в течение последнего времени получило от союзников более десяти различных типов артиллерийских систем и более пяти типов реактивных систем залпового огня.

"При этом ожидается поступление новых систем, которые в настоящее время подразделениями ВС Украины еще не использовались — таких как Archer, Firtina", — отметил Алексей Громов.

В то же время он не уточнил, какое количество планируется поставить и через какой срок.

Что известно о САУ Firtina

САУ T155 Firtina является турецким самоходным артиллерийским учредительным комплексом. Эта система была разработана и производится турецким оборонным предприятием Roketsan.

Основным оружием САУ T155 Firtina является пушка КВН L/52 калибра 155 мм. Она имеет автоматическую систему зарядки и может стрелять как приведенными снарядами, так и приспособленными к автоматической зарядке. Дальность стрельбы орудия составляет около 40 км.

Система монтируется на шасси тяжелого танка Leopard 2A4, используемого в качестве базовой платформы. Она обладает хорошей маневренностью и высокой скоростью движения, что позволяет оперативно передвигаться по полю боя.

САУ T155 Firtina также оснащена современной системой управления огнем, включая навигационное оборудование, системы целей, системы наведения и многое другое. Она может эффективно стрелять из разных видов артиллерийских снарядов, включая взрывные, фосфорные и дымовые снаряды.

Напомним, что Зеленский заявил о необходимости предоставить Украине ракеты ATACMS.

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