Украина получит от Польши инфраструктуру для обучения на самолетах F-16

В Варшаве говорят, что это еще одно доказательство решительности Польши поддерживать Украину против жестокого вторжения России.

Варшава передаст украинским военным инфраструктуру, которая необходима для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он заявил, что это еще одно доказательство решительности Польши поддерживать Украину против жестокого вторжения России.

"Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что государства-участники "коалиции истребителей" согласились начать подготовку украинцев на F-16 в августе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Высший совет национальной обороны Румынии (CSAT) принял проект создания в стране центра подготовки лётчиков для управления истребителями F-16.

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