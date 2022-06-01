Украина получит от США системы залпового огня HIMARS — заявление Белого дома

В Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

США передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых в последнюю неделю шли активные обсуждения.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В среду, 1 июня Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине. Он отмечал, что в пакет вошли и ракетные системы, поскольку Украина пообещала не использовать их для ударов по территории России.

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В Белом доме официально подтвердили отправку РСЗО, а также уточнили, что речь идет о HIMARS и боеприпасах к ним.

"США поддержат наших украинских партнеров и будут продолжать предоставлять Украине вооружение и оборудование для защиты. Мы будем продолжать возглавлять мир в предоставлении исторической помощи для поддержки борьбы Украины за свободу", — говорится в заявлении Белого дома.

Стоит отметить, что с решением о поставках систем HIMARS были некоторые проблемы, поскольку США опасались, что украинские военные применят их для ударов по территории России.

Напомним, ранее президент США Джо Байден рассказал, как в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее борьбе против России. По его словам, Штаты продолжат сотрудничать с союзниками и партнерами в отношении российских санкций. Их Байден назвал "жесточайшими, которые когда-либо вводили против большой экономики". Кроме того, США и дальше будут предоставлять Украине современное вооружение и укреплять восточный фланг НАТО.

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