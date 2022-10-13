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Украина получит ракеты AMRAAM для NASAMS: особенности и характеристики ракет АІM-120

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Украина получит ракеты AMRAAM для NASAMS: особенности и характеристики ракет АІM-120

AMRAAM (AIM-120)

В него войдут боеприпасы для ПВО, способные поражать крылатые ракеты – AMRAAM. Что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM – читайте в материале ТСН.ua

В Минобороны Британии сообщили, что ракеты прибудут в Украину в ближайшие недели. Об этом пишет агентство Reuters.

Что известно о ракетах AMRAAM

AMRAAM (AIM-120) – это аббревиатура "Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile", именно так называются эти американские всепогодные управляемые ракеты класса "воздух — воздух" средней дальности. ЗРК NASAMS разрабатывался специально для ракет AIM-120, находящихся на вооружении США, Британии и ряда стран-членов НАТО. В зенитном варианте AMRAAM запускаются из шести контейнеров, установленных на пусковой установке норвежского ЗРК NASAMS.

AMRAAM для ЗРК NASAMS / ©
AMRAAM для ЗРК NASAMS

Ракета AMRAAM способна поражать воздушную цель при любых погодных условиях вне прямой видимости.

История создания AMRAAM

Ракеты, разработанная фирмой Hughes Aircraft, приняты на вооружение ВВС США в 1991 году. После поглощения фирмы Hughes единственным производителем ракет является Raytheon. В 1998 году фирма Raytheon Company System получила заказы на производство 813 ракет AIM-120 общей стоимостью 243 млн долларов.

Первое боевое применение ракет AMRAAM (AIM-120) произошло в декабре 1992 года, когда американский истребитель F-16 сбил МиГ-25 иракских ВВС над территорией южного Ирака.

Ракеты AMRAAM с момента создания неоднократно модифицировались. В зависимости от модификации дальность пуска ракеты составляет от 50 до 180 километров. В настоящее время выпущено около 13000 ракет AIM-120 всех модификаций, значительная часть которых была поставлена на экспорт.

Особенности и преимущества ракет AMRAAM

  • Существенное снижение стартового веса, габаритов ракеты по сравнению с УР "Sparrow".
  • Ракеты более эффективны в борьбе как с высотными энергично маневрирующими, так и с целями низко летающими в условиях интенсивного ведения радиоэлектронной борьбы.
  • Благодаря инерциальной навигации AIM-120 AMRAAM сама определяет координаты и параметры движения цели.
  • Ракета AMRAAM может перехватывать цели на больших расстояниях и высотах. Получает ускорение в дальности благодаря большему ракетному двигателю и оптимизированным алгоритмам управления полетом.
  • Ракета может запускаться как с истребителей, так и с пусковой установки и работать как ракета класса "воздух — воздух" и класса "земля — воздух".
AIM-120 AMRAAM установлен на пусковой установке крыла самолета / ©
AIM-120 AMRAAM установлен на пусковой установке крыла самолета

Как ракета класса "воздух — воздух" AIM-120 AMRAAM является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22, Tornado, Sea Harrier. В зенитном варианте ракеты AMRAAM эффективно работают в системе противовоздушной обороны NASAMS, поражая цели на любых высотах. Батарея норвежско-американского зенитного ракетного комплекса NASAMS, в которой используется ракета AIM-120, состоит из машины управления, РЛС и трех пусковых установок с шестью направляющими.

Технические характеристики AMRAAM

AIM-120A является базовой модификацией ракеты. В зависимости от модификации ракеты AMRAAM отличаются дальностью, весом и быстротой.

Общие характеристики базовой модификации:

  • дальность действия – 50 километров,
  • стартовый вес – 150,7 кг,
  • длина: 3,7 м,
  • вес при запуске: 150,75 килограмма
  • диаметр корпуса ракеты – 17,8 сантиметра.
  • размах крыльев: 52, 58 сантиметра,
  • максимальная скорость – 4 Маха (4900 км в час),
  • детонационный механизм — активное радиолокационное устройство для обнаружения целей (TDD),
  • система наведения — инерционная наводка, терминал активное радиолокационное наведение.

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Статья из подборки новостей:
Вооружение и армия
Автор
Анна Носова
Дата публикации
Просмотры
2117
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