Украина получит ракеты AMRAAM для NASAMS: особенности и характеристики ракет АІM-120

В него войдут боеприпасы для ПВО, способные поражать крылатые ракеты – AMRAAM. Что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM – читайте в материале ТСН.ua

В Минобороны Британии сообщили, что ракеты прибудут в Украину в ближайшие недели. Об этом пишет агентство Reuters.

Что известно о ракетах AMRAAM

AMRAAM (AIM-120) – это аббревиатура "Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile", именно так называются эти американские всепогодные управляемые ракеты класса "воздух — воздух" средней дальности. ЗРК NASAMS разрабатывался специально для ракет AIM-120, находящихся на вооружении США, Британии и ряда стран-членов НАТО. В зенитном варианте AMRAAM запускаются из шести контейнеров, установленных на пусковой установке норвежского ЗРК NASAMS.

AMRAAM для ЗРК NASAMS

Ракета AMRAAM способна поражать воздушную цель при любых погодных условиях вне прямой видимости.

История создания AMRAAM

Ракеты, разработанная фирмой Hughes Aircraft, приняты на вооружение ВВС США в 1991 году. После поглощения фирмы Hughes единственным производителем ракет является Raytheon. В 1998 году фирма Raytheon Company System получила заказы на производство 813 ракет AIM-120 общей стоимостью 243 млн долларов.

Первое боевое применение ракет AMRAAM (AIM-120) произошло в декабре 1992 года, когда американский истребитель F-16 сбил МиГ-25 иракских ВВС над территорией южного Ирака.

Ракеты AMRAAM с момента создания неоднократно модифицировались. В зависимости от модификации дальность пуска ракеты составляет от 50 до 180 километров. В настоящее время выпущено около 13000 ракет AIM-120 всех модификаций, значительная часть которых была поставлена на экспорт.

Особенности и преимущества ракет AMRAAM

Существенное снижение стартового веса, габаритов ракеты по сравнению с УР "Sparrow".

Ракеты более эффективны в борьбе как с высотными энергично маневрирующими, так и с целями низко летающими в условиях интенсивного ведения радиоэлектронной борьбы.

Благодаря инерциальной навигации AIM-120 AMRAAM сама определяет координаты и параметры движения цели.

Ракета AMRAAM может перехватывать цели на больших расстояниях и высотах. Получает ускорение в дальности благодаря большему ракетному двигателю и оптимизированным алгоритмам управления полетом.

Ракета может запускаться как с истребителей, так и с пусковой установки и работать как ракета класса "воздух — воздух" и класса "земля — воздух".

AIM-120 AMRAAM установлен на пусковой установке крыла самолета

Как ракета класса "воздух — воздух" AIM-120 AMRAAM является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22, Tornado, Sea Harrier. В зенитном варианте ракеты AMRAAM эффективно работают в системе противовоздушной обороны NASAMS, поражая цели на любых высотах. Батарея норвежско-американского зенитного ракетного комплекса NASAMS, в которой используется ракета AIM-120, состоит из машины управления, РЛС и трех пусковых установок с шестью направляющими.

Технические характеристики AMRAAM

AIM-120A является базовой модификацией ракеты. В зависимости от модификации ракеты AMRAAM отличаются дальностью, весом и быстротой.

Общие характеристики базовой модификации:

дальность действия – 50 километров,

стартовый вес – 150,7 кг,

длина: 3,7 м,

вес при запуске: 150,75 килограмма

диаметр корпуса ракеты – 17,8 сантиметра.

размах крыльев: 52, 58 сантиметра,

максимальная скорость – 4 Маха (4900 км в час),

детонационный механизм — активное радиолокационное устройство для обнаружения целей (TDD),

система наведения — инерционная наводка, терминал активное радиолокационное наведение.

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