Украина получит современные танки Запада: в ISW спрогнозировали дальнейший ход войны

По словам Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.

Коалиция стран-членов НАТО направит Украине современные основные боевые танки. Предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет Украине нанести поражение российским захватчикам и освободить украинскую территорию от оккупантов, незаконно ворвавшихся на чужую землю.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В ISW указывают, что снабжение позволит усилить механизированные боевые действия.

"Предоставление западными государствами основных боевых танков Украине поможет Украине вести механизированные боевые действия, чтобы нанести поражение российским военным и освободить украинскую территорию", — пишут специалисты Института.

Ранее ISW считала, что из-за того, что Запад задерживал системы вооружений и предметов снабжения, необходимых для крупномасштабных контрследующих операций, Украина не смогла воспользоваться тем, что российские войска скованы в Бахмуте.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в декабре 2022 года отмечал, что Украине необходимо 300 основных боевых танков для обеспечения украинских контрнаступлений.

Танки Украине: что известно

The Wall Street Journal 24 января сообщила, что президент США Джо Байден готовится отправить "значительное количество" танков Abrams M1 Украине и Белый дом может объявить о доставке уже 25 января.

По данным Sky News Arabia, Байден может передать Украине десять таких танков. На такой шаг Вашингтон, мол, хочет пойти, чтобы повлиять на Германию, пока не принялу решение о возможных поставках Киеву танков Leopard 2.

АР со ссылкой на представителей американского правительства сообщает, что администрация Байдена готова одобрить отправку танков M1 Abrams в Украину. Решение отправить немногим более 30 танков может быть объявлено уже в скором времени, хотя для доставки танков могут потребоваться месяцы.

Немецкая газета Der Spiegel 24 января сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о доставке Украине как минимум одной танковой роты (14 танков) основных боевых танков Leopard 2 в неустановленные сроки.

Впрочем, государственный департамент США пока не подтверждает наличие официальных подтверждений со стороны германской стороны о готовности принять решение, которое позволило бы отправку в Украину германских танков Leopard.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 24 января, что Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу польских танков Leopard 2 Украине, а министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет вмешиваться, если Польша захочет отправить свои танки Leopard 2 Украине.

24 января в Германии пообещали в срочном порядке рассмотреть запрос Польши о передаче Украине танков Leopard-2.

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