Украина получит «убийцу Шахедов»: что это за система

Tridon Mk2 / © Defense Express

Украина получит современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2 от Швеции, предназначенные для борьбы с дронами, в частности типа Шахед, а также другими воздушными целями.

Подробности рассказывает Министерство обороны Украины.

На закупку этих комплексов Швеция выделит около 400 млн евро – это почти треть нового пакета военной помощи общим объемом 1,2 млрд евро.

Tridon Mk2 – это мобильная система ПВО средней дальности, которую впервые представили в 2024 году. Она может работать в любых погодных условиях и эффективна как днем, так и ночью.

Tridon Mk2. / © Міністерство оборони

Основу комплекса составляет 40-мм пушка Bofors 40 Mk4, которая способна поражать цели на расстоянии до 12 км. Скорость стрельбы составляет 300 выстрелов в минуту, с возможностью уменьшения темпа для экономии боеприпасов.

Одним из ключевых преимуществ системы есть использование боеприпасов с программируемым подрывом. Они детонируют непосредственно у цели, создавая облако обломков, что значительно повышает эффективность против дронов и крылатых ракет.

Комплекс может устанавливаться на разные платформы – от бронированных вездеходов до грузовиков, что обеспечивает высокую мобильность и быстрое развертывание.

В Минобороны отмечают, что Tridon Mk2 способен одновременно противодействовать широкому спектру угроз – от беспилотников до самолетов и вертолетов – и при этом имеет относительно низкую стоимость использования.

