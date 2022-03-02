Украина попросила Папу Римского попытаться уговорить Путина предоставить гуманитарные коридоры для городов в блокаде

Украина попросила Папу Римского попытаться уговорить Путина предоставить гуманитарные коридоры для городов в блокаде

Никакие уговоры россияне не слышат.

Все попытки договориться с россиянами о «зеленых» коридорах, чтобы помочь оказавшимся в блокаде украинцам, оказываются напрасными.

Об этом сообщила Ирина Верещук в эфире марафона телеканалов.

Она уверяет, что даже организация «Красного Креста» бессильна. Поэтому им пришлось обратиться к Папе Римскому, что он попытался призвать российского президента дать возможность оказать нужную помощь людям, оказавшимся на территории, которая сейчас находится под контролем войск РФ.