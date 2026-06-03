- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 206
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина поразила носитель ракет «Бойкий» в Кронштадте: Мадьяр обнародовал кадры операции (видео)
Удар по одному из кораблей Балтийского флота РФ попал на видео. Беспилотники поразили корвет «Бойкий», который проходил плановый ремонт.
Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) обнародовал видео, на котором зафиксировано поражение российского корвета «Бойкий» в Кронштадте вблизи Санкт-Петербурга.
Об этом он сообщил в Telegram.
Операцию выполнили операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем. Целью стал корвет «Бойкий» проекта 20380 — носитель управляемого ракетного вооружения, который с февраля 2026 года находился на плановом ремонте в сухом доке имени Велещинского в Кронштадте.
«Бойкий» является третьим корветом Балтийского флота РФ этого проекта. Корабль спустили на воду в 2011 году, а в состав российского флота он вошел в 2013-м.
«Имеет феерическую историю странствий и приключений вдоль границ НАТО, сопровождал теневой нефте-флот червей, трудяга», — отметил Мадьяр
В своем сообщении командующий Сил беспилотных систем ВСУ также напомнил об инциденте с участием «Бойкого», когда корвет столкнулся с российским исследовательским судном «Адмирал Владимирский».
«Как там было в 1921 во время подавленного кровавого восстания матросов? „Власть Советам, а не партии!“ метафорически, но символически — пощечина диктаторскому режиму. И уж точно тенденциозно», — добавил Роберт Бровди.
Удары по России 3 июня — последние новости
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешной ночной операции Сил обороны Украины на территории России. Целью ударов стали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и военное предприятие в Тамбовской области.
В то же время соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман отметил, что Украина атаковала два корабля РФ вблизи Санкт-Петербурга. Атаку подтвердили в Генштабе ВСУ.
«По предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Масштабы нанесенных повреждений уточняются», — говорится в сообщении.