Украина поразила носитель ракет «Бойкий» в Кронштадте: Мадьяр обнародовал кадры операции (видео)

Поражение вражеского военного корабля

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Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр) обнародовал видео, на котором зафиксировано поражение российского корвета «Бойкий» в Кронштадте вблизи Санкт-Петербурга.

Об этом он сообщил в Telegram.

Операцию выполнили операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем. Целью стал корвет «Бойкий» проекта 20380 — носитель управляемого ракетного вооружения, который с февраля 2026 года находился на плановом ремонте в сухом доке имени Велещинского в Кронштадте.

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«Бойкий» является третьим корветом Балтийского флота РФ этого проекта. Корабль спустили на воду в 2011 году, а в состав российского флота он вошел в 2013-м.

«Имеет феерическую историю странствий и приключений вдоль границ НАТО, сопровождал теневой нефте-флот червей, трудяга», — отметил Мадьяр

В своем сообщении командующий Сил беспилотных систем ВСУ также напомнил об инциденте с участием «Бойкого», когда корвет столкнулся с российским исследовательским судном «Адмирал Владимирский».

«Как там было в 1921 во время подавленного кровавого восстания матросов? „Власть Советам, а не партии!“ метафорически, но символически — пощечина диктаторскому режиму. И уж точно тенденциозно», — добавил Роберт Бровди.

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Ураження російського корвета «Бойкий»

Удары по России 3 июня — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешной ночной операции Сил обороны Украины на территории России. Целью ударов стали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге и военное предприятие в Тамбовской области.

В то же время соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман отметил, что Украина атаковала два корабля РФ вблизи Санкт-Петербурга. Атаку подтвердили в Генштабе ВСУ.

«По предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Масштабы нанесенных повреждений уточняются», — говорится в сообщении.

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