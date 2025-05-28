Украина поразила ряд важных объектов ВПК России: детали от Генштаба

Атаки на объекты в России / © ТСН.ua

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Силы обороны Украины поразили важные объекты военно-промышленного комплекса России — заводы в Московской и Ивановской областях, которые изготавливают дроны, ракеты и компоненты взрывчатки.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Так, подразделения Сил спецопераций и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по АО «Кронштадт» в городе Дубна Московской области. В районе предприятия интенсивно работала российская противовоздушная оборона, но объект был поражен и это подтверждено.

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«Кронштадт» специализируется на беспилотных авиационных системах. В частности, там изготавливаются дроны «Орион», «Иноходец», «Молния», «Гром», «Термит», «Гелиос», «Сириус», наземные комплексы управления.

Кроме того, в Дубне подразделения СБУ поразили завод «Радуга», который производит крылатые ракеты различных классов: «воздух-воздух», «воздух-земля», «земля-земля». Среди продукции завода — ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми враг атакует Украину.

В ночь на 28 мая подразделения Сил беспилотных систем поразили АО «Ангстрем» в Московской области. Зафиксировано попадание в район цели. Эта компания разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, которую широко используют предприятия российского ВПК.

А еще накануне Силы беспилотных систем успешно атаковали комбинат Дмитровский, что в Ивановской области РФ. Фиксировались взрывы на территории завода. Он производит органические химические вещества — компоненты взрывчатки и порохов, добавки к ракетному и авиационному топливу. Комбинат поставляет продукцию на ряд других предприятий вражеского ВПК.

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Напомним, в ночь на 28 мая россияне жаловались, что дроны атаковали технопарк «Элма» в Зеленограде, который является одним из округов Москвы. Моменты ударов и взрывы сняли на видео. Там россияне собирают беспилотники для военных целей.

Этой же ночью и утром в городе Дубна в Подмосковье дроны атаковали завод «Кронштадт», который занимается разработкой БпЛА. На роликах из Сети видно, как один из дронов падает и попадает в предприятие: слышен взрыв и вспыхивает пламя.