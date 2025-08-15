- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 593
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина поразила Сызранский НПЗ и пункт управления врага на Донетчине: детали
Силы обороны Украины в ночь на 15 августа осуществили успешную атаку на важные военные объекты РФ.
Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в России и вражеский пункт управления на оккупированной части Донецкой области.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Чтобы снизить наступательный потенциал российской армии, в ночь на 15 августа подразделения Сил спецопераций ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по ряду важных объектов врага.
Так, был поражен Сызранский НПЗ в Самарской области России. Предприятие — одно из крупнейших в системе «Роснефти». На заводе производят широкий спектр топлива, в том числе авиационный керосин. Этот НПЗ участвует в обеспечении российской армии.
«Цель поражена, зафиксирован пожар и взрывы», — отметили в Генштабе.
Кроме того, защитники Украины поразили пункт управления 132-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии вооруженных сил России в оккупированном городе Енакиево Донецкой области. Результаты поражения уточняются.
Напомним, в ночь на 15 августа россияне жаловались на громкие взрывы в Сызрани, которые гремели в районе местного НПЗ. Сообщалось об атаке дронами.
Этой же ночью дроны посетили врага в оккупированном Енакиево. В городе были слышны взрывы, после которых вспыхнул пожар — все сняли на видео.