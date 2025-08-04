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Украина поразила топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи" в РФ
Аэропорт «Сочи», где была расположена армейская авиация, подвергся атакам украинских дронов.
Силы обороны Украины 3 августа нанесли успешный удар по базе горюче-смазочных материалов аэропорта «Сочи» в России.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны поразили топливно-заправочный комплекс аэропорта «Сочи» в Краснодарском крае РФ. На территории объекта вспыхнул сильный пожар.
Известно, что в аэропорту находилась армейская авиация российских войск.
«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал врага и прекратить вооруженную агрессию России против Украины. Продолжение следует… », — анонсировали в Генштабе ВСУ.
Напомним, в ночь на 3 августа в Сочи заявляли про атаку беспилотников на нефтебазу и пожар, возникший в результате ударов.
Отметим, что в Службе безопасности Украины 4 августа проинформировали, что их беспилотники поразили пять российских истребителей на аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму. Один самолет уничтожен полностью.