Украина поразила Ухтинский НПЗ "Лукойла": дроны преодолели рекордное расстояние

Дым после атаки на Ухтинский НПЗ «Лукойла» / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

Силы обороны Украины осуществили успешную атаку на нефтеперерабатывающий завод ПАО «Лукойл» в Республике Коми (Россия). Несмотря на рекордное расстояние, цель поражена, а на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Поражение нанесли дроны СБУ.

Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ и источники ТСН.ua.

Подразделения СБУ вместе с другими составляющими Сил обороны Украины 12 февраля нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу. Расстояние до объекта от государственной границы Украины составляет около 1750 км.

По данным источников ТСН.ua, завод атаковали дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ. Это новый рекорд дальности поражения для украинских дронов.

Последствия атаки на НПЗ в Коми

По предварительным данным, после поражения на предприятии вспыхнул пожар — в частности на технологической установке АВТ и блоке висбрекинга.

Заметим, что установка висбрекинга предназначена для снижения вязкости нефтяного сырья с целью производства товарного мазута, а также дополнительных легких фракций — бензина и газойля.

Предприятие входит в структуру ПАО «Лукойл» и перерабатывает примерно 4,2 млн т нефти в год. Основная продукция — автомобильные и прямогонные бензины, дизельное топливо, мазут и вакуумный газойль.

Завод используется для обеспечения потребностей российской армии.

Объем нанесенного ущерба пока уточняется.

Напомним, ранее в этот же день российские телеграм-каналы писали, что дроны атаковали НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка» в Республике Коми. Сообщалось о панике, и что аэропорт Ухты закрыли на вылет и прием рейсов.

Заметим, что 11 февраля в России дроны ударили по НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона с мощностью 15 млн т нефти в год, который подвергся уже девятой атаке с начала войны.