Украина сузила влияние РФ в Черном море / © фейсбук

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Украина лишила Российскую Федерацию доминирования в западной, центральной и части южной акватории Черного моря. Зона влияния российских оккупантов фактически сузилась, поэтому Украина постепенно лишает РФ доминирования в Черном море.

Об этом для «Укринформ» заявил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Украина лишает РФ доминирования в Черном море

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что Украина фактически лишила Россию доминирования в западной части Черного моря, спикер ВМС отметил, что зона влияния оккупантов существенно сузилась:

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«В западной, южной и даже центральной части. Если несколько лет назад российские корабли выходили в море, перекрывали участки, угрожали гражданским судам и даже пытались их задерживать, то по состоянию на данный момент об этом вообще речь не идет», — заявил Плетенчук.

По словам спикера, флот России полностью потерял те возможности, которыми обладал в начале полномасштабного вторжения.

«Если несколько лет назад они действительно пытались реализовать морскую блокаду Украины, то по состоянию на данный момент таких возможностей у российского флота уже нет».

Несмотря на значительные успехи Сил обороны Украины на море, серьезным вызовом безопасности региона остается деятельность российской авиации.

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Россияне продолжают активно патрулировать акваторию Черного моря, а также все чаще испытывают новые беспилотники.

Удары Украины по временно оккупированному Крыму

Напомним, Украина активизировала военную кампанию в Крыму, и пытается перерезать линии поставки и превратить полуостров в ловушку для оккупантов. Как свидетельствует анализ спутниковых снимков, сначала ВСУ сосредоточились на уничтожении российских радаров и систем противовоздушной обороны.

Это проявило уязвимость обороны РФ, которая годами укрепляла Крым авиацией, Черноморским флотом и Керченским мостом, но оказалась неготовой к нашествию беспилотников.

Ослабив ПВО, украинские силы перешли к регулярным ударам по мостам, дорогам, поездам и грузовикам. На примере Чонгарского моста развернулась игра «кошки-мышки»: после повреждения переправы россияне построили понтонный мост, который тоже атаковали дроны, из-за чего оккупантам пришлось строить защитную дамбу.

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Параллельно удары по нефтегазовым хранилищам и электростанциям вызвали топливный кризис, массовые блекауты и объявления чрезвычайного положения, заставив тысячи людей бежать с полуострова.

Кроме этого, во временно оккупированном Крыму в ночь на 5 июля прогремели взрывы на объектах энергетической инфраструктуры. По данным мониторингового канала Exilenova+, под ударом оказались две электроподстанции — «Бахчисарай» и, вероятно, «Зимино».

Поражение привело к новым проблемам с электричеством на полуострове, в частности в Бахчисарае полностью исчез свет, а местные жители массово жалуются на дефицит электроэнергии.

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