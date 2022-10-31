Украина постоянно готовится к вероятному наступлению со стороны Беларуси — командование Объединенных сил ВСУ

В настоящее время из России в Беларусь заехало около 4 тысяч военнослужащих, но этого, по его словам, недостаточно для очередного наступления.

Украина постоянно готовится к вероятному наступлению со стороны Беларуси.

Об этом заявил помощник командующего объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Сылкин, передает "Укринформ".

"В первую очередь мы будем уверены (относительно подготовки наступления со стороны Беларуси — ред.), когда на территории Беларуси появится достаточное количество вражеских войск, усилена группировка войск до около 50-70 тысяч военнослужащих, тогда мы сможем говорить, что они готовы до очередного наступления. Пока мы этого не наблюдаем", — сказал Сылкин в эфире телемарафона.

Помощник командующего объединенными силами ВСУ добавил, что сейчас с территории России в Беларусь въехало почти 4 тысячи военнослужащих, но этого, по его словам, недостаточно для очередного наступления.

Впрочем, как заметил Сылкин, на этот момент военные полигоны Беларуси готовятся к приему военнослужащих. "На каждом полигоне для подготовки созданы условия для приема около 5 тысяч солдат", – сказал Сылкин.

"Мы уже готовы, и готовимся, все войска в постоянной боевой готовности. Продолжаются мероприятия по минированию территории. Также продолжаются мероприятия по постоянным тренировкам подразделений, которые в близости к госгранице с Беларусью. Я считаю, что мы еще долгое время не найдем понимания ни с Россией, ни с Беларусью, поэтому сейчас идет работа над тем, чтобы заминировать все пути. Каждую тропу мы минируем, уничтожаем мосты, ведущие на нашу территорию", — отметил он.

По словам Сылкина, из того количества военных, которое нужно для наступления из Беларуси на Украину, только 20 тысяч – военнослужащих РФ, остальные до 70 тысяч – военные Беларуси, в частности, подразделений специального назначения, регулярного войска.

Помощник командующего объединенными силами ВСУ отметил, что как в начале полномасштабного вторжения белорусская сторона не решилась задействовать в военных действиях своих военных, так и сейчас есть надежда, что они не отважатся на наступление: "Поскольку здравый смысл убедит даже преступную власть Беларуси не вступать в войну".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские террористы в понедельник, 31 октября, выпустили по Украине 55 крылатых ракет. ВСУ сбили 45.

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