Война в Украине / © Associated Press

Нынешние события вокруг Покровска напрямую связаны с нехваткой военной поддержки Соединенных Штатов.

Об этом заявил журналист Виталий Портников в прямом эфире телеканала Эспрессо.

«Когда мы потеряли Авдеевку, тогда республиканцы блокировали военную помощь Украине. Когда мы можем потерять Покровск, это просто закончился пакет военной помощи, которым мы обязаны президенту США Джозефу Байдену», — отметил журналист.

Портников подчеркнул, что для диктатора Путина захват Покровска — это способ продемонстрировать, что его армия продолжает наступление на украинской территории.

«Многие говорят, что Путин хочет усилить переговорную позицию с Дональдом Трампом, но я не считаю, что ему это нужно. Если бы Путин действительно стремился к завершению войны, это было бы логично. Но он не намерен ничего завершать. Его цель — длительная война. Единственное, что его интересует в Трампе, чтобы тот не вводил серьезных санкций против РФ», — объяснил Портников.

По его словам, Путин воспринимает каждый украинский город как шаг к полному захвату территории Украины. Еще в 2022 году он поставил своим военным задачу — выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, однако даже этого России до сих пор не удалось достичь.

«Нельзя сказать, что взятие Покровска коренным образом изменит ход войны. Если россияне даже войдут в руины города, это не значит, что они быстро захватят другие населенные пункты в Донбассе», — отметил журналист.

Он подчеркнул, что если бы настоящей целью Москвы было лишь закрепление на Донбассе, то в начале полномасштабного вторжения она сосредоточила все силы именно там.

«Мы же помним, что российская армия одновременно наступала в разных регионах Украины. Это доказывает: Путин стремится не просто к оккупации Донбасса, а к покорению всей страны. Его главная цель — создание марионеточного правительства в Киеве», — сказал Портников.

Журналист добавил, что сегодня следует понять: конечная точка российской экспансии — не Краматорск и не Славянск, а Ужгород. Именно поэтому, по его словам, потеря любого города, в частности Покровская, болезненна, но не переломна для войны.

«Такой крупный город, как Покровск, не попадал под контроль россиян со времен Бахмута. Авдеевка была наименьшим населенным пунктом. Но и тогда, и сейчас причина одна — недостаток военной помощи. Когда мы потеряли Авдеевку, республиканцы блокировали поддержку. Теперь, когда мы теряем Покровск, просто кончился пакет помощи, который обеспечил Байден. Нового пакета нет, а европейская помощь не способна заменить американскую. С этим нужно работать, убеждая Дональда Трампа», — подчеркнул он.

Портников подытожил, что даже после потери Авдеевки война не изменила своего характера и так же не изменится после Покровска.

«Трагедия в утрате людей и территорий, но война останется долговременной. Она длится уже дольше, чем часть Второй мировой войны на территории СССР», — резюмировал журналист.

