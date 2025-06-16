"Мы потеряли больше людей из-за плохого руководства, чем от прямых действий РФ" — резкое заявление добровольца из США

Райан О’Лири / © Радіо Свобода

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Американец Райан О’Лири, который является ветераном войн в Афганистане и Ираке, а в 2022 году присоединился к рядам Сил обороны, опубликовал в соцсети Х обширный пост о неэффективности офицерского командования в ВСУ.

О’Лири — командир CHOSEN COMPANY, добровольческого подразделения в украинской пехоте. Он заявил, что прекращает деятельность своего подразделения.

«Вот одна из причин, почему я решил закрыть „Chosen Рота“. Это противоречит моим убеждениям и ценностям — вести людей на убой без причины. Это противоречит моим принципам — воевать без должной информации. И это противоречит моей сути — отправлять людей в бой, не имея всей необходимой информации для выполнения задания», — пишет американский доброволец.

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О’Лири жалуется, что украинские офицеры часто больше заботятся о наградах или личной выгоде, но только не о задаче: вступить в бой, уничтожить и победить врага. В то же время он уточнил, что видел и достойных командиров.

По мнению американца, проблема в Украине не в недостатке людей.

«Основная проблема — в статусе „неприкосновенной касты“, который мы предоставили офицерам, и той власти, которую у них есть. Если офицер не разбирается в базовых вещах… перед каким-либо боевым заданием, хоть это оборона, хоть наступление, то он не должен быть на должности», — объяснил он.

Доброволец отметил, что очень часто вину сваливают на рядовых, хотя на самом деле, по его мнению, ответственность лежит на командовании.

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Он отметил, что посредственный офицер в мирное время влияет на боеготовность, что иногда можно проигнорировать. Но посредственный или некомпетентный офицер в войну приводит к гибели солдат и снижает боевой дух подразделения и его способность удерживать оборону или совершать наступательные действия.

«Мы потеряли больше людей из-за некачественного командования, чем от действий России. Повторю еще раз: как солдат с февраля 2022 года, я утверждаю, что мы потеряли больше людей из-за плохого руководства и советского мышления, чем от прямых действий России. Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкосновенных или „армейских князей“, — утверждает американский доброволец.

Он считает, что такая система позволяет некомпетентным офицерам не только избегать ответственности, но и получать повышение или переводиться на другие должности.

«Такая система кумовства имеет прямое влияние на ситуацию на передовой», — предупредил военный.

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«Среди нас есть мясники, среди нас есть уроды, и эти офицеры должны быть немедленно устранены, если мы хотим победить в этой войне и сохранить наше государство… На дворе 2025 год — пришло время, чтобы вместе с россиянами в поле умерло и советское мышление», — откровенно признал Раян.

Официальной реакции Генштаба или Минобороны на высказывания американца пока не последовало.

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