Украина потеряла на войне 31 тысячу военных: эксперт объяснил, что не так с этими данными

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля впервые назвал количество погибших воинов ВСУ в войне с Россией — 31 тысяча военных. Бывший советник Офиса президента и военный эксперт Алексей Арестович убежден, что потери Украины гораздо больше. А цифра, озвученная Зеленским, это именно установленные потери.

Об этом Арестович рассказал на своем YouTube-канале.

"За 730 дней на момент пресс-конференции 31 тысяча погибших - это математические 42 человека в день на 1300 километров фронта. Любой, кто воевал под Авдеевкой, Работино, Купянском в начале войны и сейчас,понимает, чо у нас бывают дни, когда полторы роты в день погибает, а то и две в целом по линии фронта. Он назвал только наверняка установленных. Потом начал прояснять проправительственные телеграм-каналы, что есть еще пропавшие без вести, читай погибшие, практически большинство пропавших без вести. Это сразу добавляет. В общем, сошлись на цифре где-то 70 тысяч. Цифру 70 тысяч косвенно называли западные издания еще летом этого года", — отметил Арестович.

По мнению Арестовича, это была "не совсем продуманная подача этой цифры".

"Ее надо было давать с прояснениями – это те (погибшие - ред.), что установлены на настоящий момент. Второе – надо было сказать, это только ВСУ? Он (президент - ред.) сказал – по данным Генштаба. Но есть Нацгвардия, полиция, пограничники, СБУ, которые воюют ничуть не менее активно, тоже гибнут. Возникает вопрос - а их считали? Понятно, что их меньше, чем армейские потери, но они же есть", — резюмировал Алексей Арестович.

Напомним, по данным DeepState, оккупанты захватили еще два села к западу от Авдеевки.

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