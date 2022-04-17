Украина будет требовать от оккупантов открытия спецкоридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных

Украина будет требовать от оккупантов открытия спецкоридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных

Город находится в осаде с 1 марта.

Украина через международные структуры потребует от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Через соответствующие международные структуры мы требуем от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", — подчеркнула она.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что уничтожение украинских защитников Мариуполя поставит точку в переговорах с Россией. Глава государства добавил, что сейчас продолжаются переговоры для того, чтобы помочь украинским защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться.

Город, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его под контроль врагу не удается. Ранее стало известно, что в Мариуполе российские захватчики проводят "перепись населения", чтобы "почистить неблагонадежных".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.