Украина предлагает ряд возможностей каждой компании, которая уйдет с рынка России — Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал иностранные компании уйти с рынка России, которая развязала войну против Украины. Он подчеркнул, что Украина предлагает таким компаниям целый ряд возможностей внутри страны и на европейском рынке.

Об этом он заявил 23 мая во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

"Чтобы ваши бренды не ассоциировались с военными преступлениями. Чтобы ваши офисы, счета, товары не использовались военными преступниками в их кровавых интересах", — сказал Зеленский.

Президент пояснил, что компаниям, покидающим российский рынок, предлагают продолжить деятельность в Украине.

"Вы получите доступ не только к нашему рынку объемом 40 миллионов потребителей, но и к общему рынку Европы. И при этом ваши бренды и позиции только усилятся благодаря тому, что вы реально поддержите защиту свободы", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский призвал Запад ввести эмбарго на российскую нефть, блокировать российские банки и IТ-сектор.

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