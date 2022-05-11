Украина предложила России новый вариант спасения военных из "Азовстали": Верещук рассказала подробности

Украина предложила России новый вариант спасения военных, находящихся в Мариуполе из "Азовстали". В настоящее время продолжаются переговоры.

На сегодняшний день, военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук 11 мая.



"Защитники "Азовстали" сдаваться в плен не хотят. Это достойно уважения. Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно. Что делать? Правительство прорабатывает разные варианты. Ни один из них не является идеальным. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", – рассказала Верещук.



По ее словам, в качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен: "Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из "Азовстали" по гуманитарному коридору. Зато отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных".

Верещук добавила, что договоренности еще нет. Переговоры продолжаются.

Напомним, ранее Верещук призвала мировое сообщество присоединиться к процессу эвакуации тяжелораненых из окруженной российскими захватчиками "Азовстали" в Мариуполе.

"Тетя Суп": эвакуированные из "Азовстали" рассказали о жизни на территории завода

Читайте также:

Ради спасения бойцов "Азова" их жены встретились с Папой Римским

Сотни раненых: "Азов" показал ужасные кадры, в каких условиях живут украинские защитники в Мариуполе (фото 18+)

На "Азовстали" находятся более тысячи военных, из них много раненых — Верещук