Украина превратилась в одну из самых заменированных стран мира: враг минирует даже одежду и игрушки

Обезвредить эти мины и растяжки в десятки раз длиннее и сложнее, чем заминировать.

Восемь лет войны и полтора месяца полномасштабной агрессии России превратили Украину в одну из наиболее заминированных стран мира. По оценкам правительства, ежедневно украинские саперы обезвреживают по 4-5 тысяч взрывоопасных предметов. Отступая – рашисты густо заменяли территорию и жилые дома мирных украинцев. К тому же обезвредить эти мины и растяжки в десятки раз дольше и сложнее, чем заминировать. Украинские власти планируют привлечь иностранных специалистов. И уже начала работу над созданием Международного центра разминирования. Кроме того, правительство намерено разработать государственную противоминную стратегию. Это не только поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, но и изучение этой темы в школах.

Об этом говорится в ТСН.

Пока только для того чтобы очистить от мин столичный регион понадобится как минимум год, заявили в военно-гражданской администрации. В настоящее время саперы прочесали чуть менее трети освобожденных территорий. В первую очередь – чистят от остатков войны автодороги, инфраструктурные объекты и поля, чтобы аграрии быстрее начали посевную.

Чтобы работы ускорились на Киевщину, приехали саперы из разных уголков Украины. Говорят, заминированные растяжки русские изверги оставили в квартирах и под одеждой, а также в детских игрушках. А в деревне под Бородянкой обнаружили авиабомбу. Такую же, какой русская армия уничтожала центр городка и сбрасывала прямо на многоквартирные высотки.

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На одной из площадок Бородянки авиабомб упало четыре, и только одна не разорвалась. Остальные оставили по себе невероятной величины воронки. Здесь рядом церковь, детская и спортивная площадка. Снаряды приняла земля и уберегла строения от разлета осколков. Русские клали снаряды так кучно, потому что думали, что здесь школа, говорят местные. К счастью, ее давно перестроили в другом месте.

Неразорванную авиабомбу пристально осматривает Артем, управляющий группой пиротехников и потому первым подходящий к опасной находке. Сейчас главное определить можно ли ее транспортировать на спецплощадку для уничтожения или придется взрывать прямо здесь. «Отражен взрывник спереди, поэтому она не взорвалась у них», — констатирует Артем.

Это значит перевозить можно, поэтому ее осторожно грузят на погрузчик и почти затаив дыхание поднимают. Это еще не самый большой снаряд, с которым приходилось работать Артему. Его группа пиротехников прибыла на помощь из Ровно. Через неделю работы такого насмотрелись, что хоть книги пиши. "Если заходим в помещение, снимаем растяжки и под одеждой растяжки находят, и в банках. Прошли все вещи, игрушки детские", — добавляют они.

Теперь дело за Виктором, который и везет опасный груз на площадку для уничтожения. В такой работе есть свои правила. "Есть определенная скорость движения для перевозки взрывоопасных предметов. Это 20 км/ч. Определено, что с такой скоростью двигаешься, они не должны сработать. Надо просто уважительно относиться к этим боеприпасам и все», — говорят военные.

Пока авиабомба преодолевает свой последний путь, пиротехники берутся за металлоискатели. Они должны прочесать 50 гектаров сельскохозяйственных угодий Александра. Фермер заметно нервничает, ведь из-за войны не смогли подкормить озимую. Потому что механизаторы отказались выходить в поле, пока его не проверят саперы. А сейчас пора сеять. «Время у нас тоже ограничено у аграриев, если мы сейчас в голую землю не бросим – не можем рассчитывать на урожай. Очень спешим, потому что это как раз время, что уже влага есть и нам нужно заходить в поле, а мы не можем», — говорят фермеры.

Следом за саперами идут аграрии и собирают смертоносную железку из украинских черноземов. Чтобы техника безопасно поработала на поле. Такие остатки от войны только на Киевщине собрали не одну тонну. В военно-гражданской администрации уже спрогнозировали, чтобы разминировать все деоккупированные территории, а это более 700 тысяч километров, понадобится не меньше года. И это при условии, если горячая фаза войны снова не сместится поближе к столице.

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