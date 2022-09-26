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Украина презентовала проект Специального международного трибунала, который должен наказать Россию – Зеленский

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Украина презентовала проект Специального международного трибунала, который должен наказать Россию – Зеленский

Фото: Офис президента Украины

Украина презентовала проект по созданию Специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии.

Презентация проекта состоялась в Офисе президента с участием послов 30 стран-партнеров Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Сложность привлечения России за это преступление состоит в том, что имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно. Нужен именно Специальный международный трибунал. И мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь – Трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто начал эту преступную войну против Украины и свободы в Европе", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский создал рабочую группу, которая будет работать над спецтрибуналом по агрессии России.

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