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Украина примет участие в совещании министров обороны стран НАТО

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Украина примет участие в совещании министров обороны стран НАТО

Фото: Associated Press

Украину пригласили на закрытое совещание министров обороны стран НАТО, которое состоится 15-16 июня в Брюсселе.

Встреча пройдет под руководством председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте Альянса.

"Встреча начнется с рабочего ужина 15 июня, на который приглашены партнеры Финляндия, Грузия, Швеция, Украина и Европейский Союз. Эта сессия не будет открыта для СМИ. 16 июня состоятся две сессии с министрами стран Альянса", — говорится в сообщении.

Генсек НАТО планирует пообщаться с журналистами после завершения совещания.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас убежден, что оккупация территорий не должна помешать Украине вступить в союз.

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