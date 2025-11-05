Украина приняла важное решение относительно Покровска: "Флэш" рассказал детали

Покровск / © Associated Press

Украина приняла военно-политическое решение удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию максимально долго. Для этого в район будут переброшены все доступные резервы.

Об этом рассказал специалист по системам связи и РЭБ Сергей «Флэш» Бескрестнов.

По его словам, содержание Покровского направления имеет ключевое значение для обороны центральной Украины.

«В военном плане это решение критически важно. За Покровском открывается равнинная территория в глубь Днепропетровской области. Если противник займет Покровск, он получит возможность работать беспилотниками на большом расстоянии», — объяснил эксперт.

Бескрестнов отметил, что такое решение не принималось бы, если бы руководство не видело возможности эффективно удерживать позиции.

Он подчеркнул, что украинские военные уже совершили подвиг, удерживая Покровское направление более года, несмотря на постоянное давление врага.

«И пехота, и артиллерия, и силы спецопераций делают все возможное, чтобы сдержать наступление», — подчеркнул он.

«Не нагнетайте»: обращение к обществу

Бескрестнов также обратился к украинцам с просьбой не распространять панические настроения.

«Наши ребята читают новости, когда могут. И когда видят в соцсетях „все пропало“, это бьет по нравственному состоянию. Они не покинут позиции, но воевать морально становится труднее», — сказал эксперт.

Он призвал общественность поддерживать защитников информационно и воздерживаться от распространения непроверенных данных о ситуации на фронте.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ официально отрицает оцепление украинских подразделений в Покровско-Мирноградской агломерации. По заявлению Генштаба, окружения нет, а в самом Покровске продолжаются ударно-поисковые действия для блокировки противника, который «старается просачиваться». Части, обороняющие город, усиленно, также продолжается Добропольская операция, где за сутки продвижение до 700 метров.