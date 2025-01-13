Украина приостановила добычу угля на шахте в Покровске из-за приближения россиян — Reuters

Шахта по добыче коксующегося угля в Покровске на востоке Украины остановила работу. Это произошло из-за приближения русских войск.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники украинской отрасли.

"Они все уже прекратили работу", — сообщил один из источников.

"Там нет производства, ведутся работы только на поверхности", — сообщил второй источник, добавив, что сейчас проводится эвакуация.

Важность объекта

Как известно, Покровская шахта — единственная в Украине, где добывают коксующиеся угли. В Reuters пишут, что сталелитейная компания Metinvest BV, которой принадлежит объект, не сразу ответила на запрос о комментарии. Она заявила, что в прошлом месяце приостановила некоторые операции на шахте.

По данным Национальной коксохимической ассоциации, в 2023 году Украина произвела около 3,5 млн тонн кокса, используя исключительно добываемый в Покровске коксующийся уголь.

В прошлом году профсоюз сталелитейщиков заявил, что потенциальное закрытие шахты может привести к падению производства стали до 2–3 миллионов тонн в 2025 году с 7,6 миллиона в 2024 году.

"Вторжение России привело к разрушению ведущих сталелитейных заводов страны. Украина, ранее крупный производитель и экспортер стали, сообщила о падении производства на 70,7% в 2022 году до 6,3 млн тонн. В 2023 году оно упало до 6 млн тонн", — отмечают в агентстве.

DeepState сообщает, что российские войска продвигаются в деревни Котлино и Удале, где шахта располагает объектами. У нее также есть объект в селе Песчаное, которое Россия, по ее словам, захватила в понедельник.

Производители заявили, что надеются найти альтернативные источники коксующегося угля в других частях Украины, если Покровская шахта будет захвачена российскими войсками. Однако неизбежно потребуется импорт, что приведет к росту расходов.

"По данным о торговле, в 2024 году экспорт металлов составил почти 4,4 млрд долларов. Эти деньги требовались Украине для выживания в течение почти трех лет полномасштабного вторжения России", — пишут журналисты.

Украинские осинтеры DeepState ранее сообщали, что российские войска находятся менее чем в 2 км от Покровска.

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