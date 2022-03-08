Украина призвала РФ согласовать гуманитарные маршруты из Волновахи, Мариуполя, Харькова и Киевской области

Верещук также призвала Россию обеспечить постоянный режим прекращения огня по этим маршрутам.

Украина направила российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты для гуманитарных коридоров из Волновахи, Мариуполя, Киева, области и Харькова и ожидает их согласования.

Об этом 8 марта сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Так же мы посылали российской стороне и Красному Кресту разработанные маршруты для гуманитарных коридоров: Волноваха – Запорожье, Мариуполь – Запорожье, Киев и Киевская область в направлении Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область в направлении Западной Украины", — сообщила она.

Верещук также призвала Россию безотлагательно согласовать указанные маршруты и обеспечить постоянный режим прекращения огня по этим маршрутам.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 13-й день. Оккупанты уже несколько дней не предоставляют гуманитарных коридоров мирным жителям, которые стали заложниками российских преступников в городах, оставшихся без света, воды, отопления, медикаментов и еды.