Украина пробивает оборону РФ до Москвы и меняет правила игры даже для Путина — Financial Times

Украина меняет динамику войны благодаря массовому производству дронов и дальним ударам по территории России. Украинские беспилотники уже ежедневно атакуют российские цели, в частности, объекты вдали от фронта — вплоть до Москвы и Урала.

Об этом пишет издание Financial Times.

Одну из ключевых ролей играет украинская военно-технологическая компания Fire Point, производящая около 300 дронов FP-1 и FP-2 в день. Такие БПЛА стоят примерно 50 тысяч евро за единицу и могут бить по российским НПЗ, логистике, ПВО, военным объектам и даже целям в глубоком тылу.

Financial Times отмечает, что Украина стала менее зависима от западного оружия благодаря быстрому наращиванию собственного производства дронов, систем РЭБ, артиллерии, морских и наземных беспилотников, а также ракет. Это позволяет Киеву частично компенсировать недостаток личного состава и замедлять продвижение российской армии.

По словам президента Владимира Зеленского, в последнее время динамика изменилась в пользу Украины: Силы обороны удерживают больше позиций и наносят России больший вред. Особое значение, по его словам, имеют украинские дальнобойные удары по территории РФ.

В Москве, как пишет FT, растет беспокойство из-за того, что война все ближе подходит к самой России. Украинские дроны регулярно атакуют объекты вдали от линии фронта, а накануне парада 9 мая российские власти усилили меры безопасности из-за опасений возможного удара по Москве.

На поле боя российские войска также сталкиваются с растущими проблемами. Украинские дроны создают широкую зону поражения вдоль фронта, из-за чего российские подразделения труднее продвигаются, теряют технику и вынуждены изменять логистику. Составы, маршруты и командные пункты приходится отодвигать дальше от передовой.

По оценкам украинской стороны, Россия уже несколько месяцев теряет больше военных, чем способна мобилизовать. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что в марте и апреле около 35 тысяч россиян были убиты или тяжело ранены.

В то же время эксперты предупреждают, что говорить о полном переходе инициативы в Украину рано. Россия сохраняет преимущество в количестве людей и ресурсов, продолжает давить на востоке и атаковать украинскую энергетику. У Украины также есть собственные проблемы — прежде всего недостаток личного состава и зависимость от стабильного финансирования.

Несмотря на это, FT пишет, что нынешняя ситуация существенно отличается с начала года, когда Москва выглядела более сильной на поле боя. Теперь Украина благодаря дронам и собственному производству вооружений усиливает давление на Россию, заставляет ее тратить больше ресурсов и меняет правила войны даже для Кремля.

Ранее глава британской разведки GCHQ Энн Кист-Батлер заявила, что Владимир Путин «отступает на поле боя» в Украине, а потери российской армии, по ее словам, составляют почти полмиллиона погибших. В то же время, она предупредила, что РФ усиливает гибридную активность против Великобритании и Европы — от кибератак до попыток саботажа критической инфраструктуры.

Кроме того, аналитики Института изучения войны отмечали, что Россия все острее сталкивается с проблемами пополнения потерь. В Кремле предположительно обсуждают возможность нового этапа принудительного призыва резервистов, хотя Путин пока пытается делать ставку на контрактный набор и финансовые стимулы для новобранцев.

По оценкам ISW, такие дискуссии могут свидетельствовать о слабости РФ на фоне больших потерь, снижении темпов набора в армию, ухудшении экономических последствий войны и росте недовольства внутри российского общества.

