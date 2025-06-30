Ситуация на Сумщине стабилизирована / © Владимир Зеленский

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Сегодня Президент Владимир Зеленский особо обсудил Сумское направление. Он сообщил, что все важные задачи и конкретные позиции, поставленные украинским военным неделю назад, полностью выполнены.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Он также отметил, что россияне не смогли наступать на Сумщине. Это благодаря тому, что каждое украинское подразделение в этом направлении хорошо работает. Кроме того, Украина продолжает активные действия в рамках Курской операции, цель которой обеспечивается уже почти 10 месяцев.

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Напомним, Сумское направление остается одним из самых горячих на фронте, несмотря на заявления о стабилизации. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска уволили Андреевку и продвинулись в Юнаковке. Кроме того, под контролем ВСУ находится около 90 км территории Курской области РФ, что являются превентивными мерами против возможного российского наступления.

По словам Сырского, врага остановили возле Кондратовки, Яблоновки и Юнаковки. Однако ситуация в Сумской области остается напряженной: российские войска продолжают попытки прорыва, действуя малыми штурмовыми группами. На некоторых участках, как отмечается, не хватает надлежащих фортификаций.