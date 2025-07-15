Шахед

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Российские войска активизировали удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению, поскольку не могут достичь успеха на фронте.

Об этом рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире «24 Канала».

«Ведь войско — это часть социума, которая нацелена выигрывать битву. Войну всегда выигрывает народ. И противник хорошо понимает, что если этот народ покидает государство, то наши оборонительные способности снижаются. Поэтому противник будет наращивать возможности бить по тыловым городам», — рассказал Федоренко.

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Для противодействия таким атакам, по словам командира, Украина должна срочно увеличить количество дронов-перехватчиков, а также подготовить дополнительный личный состав для управления беспилотниками.

«Средства, которые по техническим характеристикам могут сбивать „Шахеды“ — они уже есть. В частности на вооружении подразделения „Ахиллес“. И с каждым днем мы сбиваем все больше. Поэтому следующий момент, когда подавляющее количество военных целей, а именно типа „Шахед“ будет сбиваться над украинскими полями. Важно, чтобы не над гражданскими городами. За исключением тех городов, которые находятся на границе с РФ», — добавил командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес».

Федоренко также сообщил, что Россия пытается найти способы обойти украинскую ПВО. В частности, враг уже испытывает так называемые реактивные «Шахеды».

«Мы должны преодолеть вызов, который сложится уже к новому году… Они пытаются сделать реактивный „Шахед“ и уже демонстрировали испытания этого средства. Что мы должны сделать? Реактивный перехватчик. Занимается ли этим ВПК Украины? Да. Но нам надо это сделать сегодня на позавчера», — отметил военный.

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Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал о запуске производства дронов-перехватчиков. По словам главы Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова, Украина уже законтрактовала десятки тысяч таких аппаратов для противодействия вражеским беспилотникам, в частности типа «Шахед».

Впрочем, военный эксперт Юрий Касьянов считает этот подход малоэффективным. Он заявил, что применение дронов-перехватчиков против «Шахедов» является слишком дорогим и не оправдывает затрат.