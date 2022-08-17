Украина продолжает строить непроходимую оборону на Северном направлении: ВСУ показали, как защищена граница

ВСУ продолжают строить непроходимую оборону от врага на Северном направлении.

Об этом сообщает Командование Объединенных Сил ВС Украины.

Так, отмечается, что командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев совершил рабочую поездку в район выполнения задач одного из подразделений в Северной операционной зоне, осмотрел позиции и обратил внимание на обустройство инженерных заграждений, которые будут прикрывать подходы к району обороны батальона.

"Минирование местности на подходах к нашим оборонным позициям сохраняет существенные возможности для отпора наступлению. Это очень полезный боевой опыт, который основывается на длительных боевых действиях на востоке нашего государства. Полученные ранее знания и умения мы воплощаем здесь во время организации более устойчивой обороны", – заметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он подчеркнул, что сегодня самое большое внимание уделяется позициям, максимально приближенным к государственной границе. Выдвигающиеся туда подразделения за довольно непродолжительное время исправно строят оборонные позиции и принимают меры для повышения их устойчивости, подчеркнул командующий.

По его словам, морально и психологически наши военнослужащие готовы к выполнению задач по назначению. Многие из них имеют боевой опыт, приобретенный в ходе отпора вооруженной агрессии РФ. Но командование группировки не стоит на месте, ежедневно отправляет соответствующих специалистов, проводящих мероприятия непосредственно в районах выполнения задач.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы оборона в этом направлении была непроходимой для противника", — подытожил Наев.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 175-й день (война 8 лет). оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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