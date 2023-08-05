"Украина продолжит расширять географию ударов": Данилов об атаках по России

Август стал особенно удачным для "украинских охотников".

Украина продолжит наносить удары по военным объектам России, чтобы расширять географию. Впрочем, для этого будет использовано оружие украинского производства.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.

"С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы — более опытными, боевое слаживание — более эффективным, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики", — отметил Данилов.

По его словам, август стал особенно удачным для "украинских охотников".

"Дальше – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения", – заявил секретарь СНБО.

Напомним, в ночь на 5 августа в районе Керченского пролива раздавались взрывы : сначала из-за угрозы атаки российские кафиры перекрыли движение по Керченскому мосту. В результате атаки надводного дрона был поврежден российский танкер SIG.

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