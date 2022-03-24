Украина просила у НАТО всего лишь 1% от всех их самолетов и танков, но ответа не получила — Зеленский

Украина просила у НАТО всего лишь 1% от всех их самолетов и танков, но ответа не получила — Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что такие поставки напрямую зависят от политического решения Альянса.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина для противостояния военной агрессии РФ просила у НАТО только 1% от всех их самолетов и танков, но ясного ответа Киев так и не получил.

Об этом глава Украины заявил 24 марта во время выступления на саммите НАТО.

"Украина обращалась к вам за самолетами. Чтобы мы не теряли столько людей. И у вас тысячи боевых самолетов! Но нам пока не дали ни одного. Мы обращались за танками. Чтобы мы могли деблокировать наши города. Которые сейчас погибают – Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, другие… Города, в которых Россия держит в заложниках сотни тысяч людей и искусственно создает голод – ни воды, ни еды, ничего нет там… У вас есть не меньше 20 тысяч танков! Украина просила процент. Один процент всех ваших танков! Отдать или продать нам. Но у нас пока нет ясного ответа...", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что самое страшное во время войны – не иметь ясных ответов на запросы о помощи.

Полный текст речи Зеленского на саммите стран-членов НАТО читайте здесь.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 29-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 24 марта от рук россиян погибли 128 детей.

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