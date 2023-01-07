Украина просит Польшу передать немецкие боевые танки Leopard: Варшава рассматривает запрос

Польша рассматривает просьбу Украины о передаче немецких боевых танков Leopard, но окончательное решение должно принять Германия.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленного польского дипломата.

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Директор Польского института международных отношений, варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству, Славомир Дебский отметил, что темпы в случае положительного решения зависят от того, как быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у производителей из Южной Кореи и США.

Он уверен, что этот вопрос рано или поздно будет одобрен в пользу Украины, добавив, что нежелание западных партнеров предоставлять танки наконец-то уменьшается после месяцев дипломатического давления и настояний Польши.

"Этот вопрос не если, а когда. Это именно то, на чем Польша настаивала в течение многих месяцев", — сказал он.

В издании напоминают, что у Польши более 240 танков Leopard. Всего на вооружении - 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.

Германия передасть Украине БПМ Marder и ПВО Patriot

Известно, что Германия собирается передать Украине 40 боевых машин пехоты Marder для полного оснащения танково-гранатометного батальона. В федеральном правительстве Германии сообщили, что передача вооружения состоится в первом квартале 2023 года.

Ранее поставки в Украину бронетранспортеров Marder поздравила руководительница оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн. Она также выразила надежду на то, что следующим вооружением, которое страна поставит ВСУ, будут танки Leopard.

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