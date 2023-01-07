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Украина просит Польшу передать немецкие боевые танки Leopard: Варшава рассматривает запрос

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Украина просит Польшу передать немецкие боевые танки Leopard: Варшава рассматривает запрос

Фото: Associated Press

Польша имеет на вооружение более 240 танков Leopard немецкого производства.

Польша рассматривает просьбу Украины о передаче немецких боевых танков Leopard, но окончательное решение должно принять Германия.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на слова высокопоставленного польского дипломата.

Директор Польского института международных отношений, варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству, Славомир Дебский отметил, что темпы в случае положительного решения зависят от того, как быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у производителей из Южной Кореи и США.

Он уверен, что этот вопрос рано или поздно будет одобрен в пользу Украины, добавив, что нежелание западных партнеров предоставлять танки наконец-то уменьшается после месяцев дипломатического давления и настояний Польши.

"Этот вопрос не если, а когда. Это именно то, на чем Польша настаивала в течение многих месяцев", — сказал он.

В издании напоминают, что у Польши более 240 танков Leopard. Всего на вооружении - 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.

Германия передасть Украине БПМ Marder и ПВО Patriot

Известно, что Германия собирается передать Украине 40 боевых машин пехоты Marder для полного оснащения танково-гранатометного батальона. В федеральном правительстве Германии сообщили, что передача вооружения состоится в первом квартале 2023 года.

Ранее поставки в Украину бронетранспортеров Marder поздравила руководительница оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн. Она также выразила надежду на то, что следующим вооружением, которое страна поставит ВСУ, будут танки Leopard.

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