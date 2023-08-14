Украина просит США продлить закон о ленд-лизе на 2024 год: почему это важно

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Украина будет просить у США продлить закон о ленд-лизе на 2024 год.

Об этом она рассказала в интервью "Суспильному".

Посол сообщила, что сейчас Украина получает от США военную помощь по трем программам и важно, чтобы Конгресс продлил закон о ленд-лизе, что это было четвертым инструментом для получения вооружения.

"Президент Байден подал новые изменения в бюджет, дополнительное финансирование для Украины. Мы очень надеемся, что нам удастся убедить конгресс, и конгресс нас поддержит и примет их, но если нет, то мы не можем оказаться в ситуации, когда вообще не будет никакой возможности в Соединенных Штатах выделять нам оружие", — объяснила Маркарова.

Она подчеркнула, что действие закона о ленд-лизе для Украины истекает в сентябре, однако для нашего государства это важно как инструмент дополнительной помощи.

"Поданы поправки в закон NDA, это так называемый военный бюджет, который уже рассмотрели в июле. Поправка в Палате представителей о продлении лендлиза на весь 2024 год уже прошла: в Сенате она подана, и мы ждем, когда будет так называемая конференция между Палатой представителей и Сенатом, на которой будет решена синхронизация двух законопроектов", — сказала она.

Посол объяснила, что для Украины важно продление такого закона.

"Мы не покупаем сами выделяемое США оружие, но бюджетные правила здесь четко работают, поэтому Пентагон для выделения нам оружия должен иметь на это полномочия. Если эти полномочия закончатся, тогда следующий вариант сегодня будет — подписывать договоры аренды или лизинга, применить акт о ленд-лиз и получать то же, что есть в программе PDA президентских выделений по этому акту. Именно поэтому он очень важен", — пояснила Маркарова.

Дипломат добавила, что США — единственная страна, которая выделяет нашему государству бюджетную помощь на грантовой основе, поэтому Украина не только получает средства, из которых выплачивает пенсии, зарплаты медикам, учителям, но не увеличивает свой долг.

Напомним, закон о ленд-лизе для Украины 9 мая 2022 года подписал президент США Джо Байден. Украина сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них после победы. Или просто отдать уцелевшую технику назад. 1 октября 2022 года закон США о ленд-лизе для Украины вступил в силу.

Ранее Ермак подчеркнул, что ленд-лиз для Украины из США обязательно заработает. Однако он добавил, что следует помнить и об экономике, ведь программа не бесплатная.

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