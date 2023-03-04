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Украина просит у союзников 250 тысяч артснарядов в месяц: дефицит мешает ВСУ продвигаться на поле боя

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Украина просит у союзников 250 тысяч артснарядов в месяц: дефицит мешает ВСУ продвигаться на поле боя

Фото: Associated Press

Резников обратился к странам-членам Европейского Союза с письмом.

Министр обороны Алексей Резников просит, чтобы страны-члены Евросоюза поставляли в Украину по 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Это поможет уменьшить острый дефицит, ведь он ограничивает продвижение ВСУ на фронте.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо министра обороны Украины коллегам из 27 стран-членов ЕС.

Резников отмечает, что артиллерия играет решающую роль в поле боя. Впрочем, украинские воины выстреливают лишь часть снарядов, которые они могли бы применить. Ведь не хватает поставок. По его словам, ВСУ выпускали 110 000 снарядов калибра 155 миллиметров в месяц – это четверть от количества, которое использовали оккупанты.

"Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся в наличии артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект, а это 594 тыс. снарядов в месяц", — сказал глава украинского минобороны.

Резников говорит, что для успешных задач на поле боя требуется не менее 60% от полного боекомплекта. То есть речь идет о 356 400 снарядах в месяц.

Вместе с тем, министр отметил, что поддерживает недавнюю инициативу ЕС по увеличению производства боеприпасов в Европе для поддержки Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, чтобы выгнать оккупантов из Украины, государству необходимы сейчас дополнительные артиллерия, снаряды и новые самолеты.

Также министр обороны сообщал, что Запад предоставит Украине несколько типов современных истребителей. Один из них станет основным самолетом для Вооруженных сил Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1083
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