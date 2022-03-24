Украина против открытия офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону: Верещук объяснила ситуацию

Россия хочет воспользоваться этим для вывоза украинцев из временно оккупированных городов на свою территорию.

Украина категорически выступила против намерений Красного Креста открыть офис в Ростове-на-Дону якобы для более "эффективной работы" на территории восточной Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, Россия хочет использовать это для того, чтобы вывозить украинцев из временно оккупированных городов на свою территорию.

"Мы категорически против того, чтобы Международное общество Красного Креста открывало офис в Ростове-на-Дону. Таким образом Россия хочет "освятить" так называемые "гуманитарные коридоры" на свою территорию, а на самом деле незаконное похищение и вывоз врагом наших граждан, который уже происходит прямо сейчас", - заявила Верещук.

Верещук отметила, что во время визита в Киев главы Международного комитета Красного Креста Петера Маурера никаких переговоров о возможности вывоза украинцев на территорию РФ и открытии офиса МККК вблизи границы не было.

В то же время, по ее словам, украинские власти предоставили гуманитарным организациям доказательства создания оккупантами фильтрационных лагерей для похищенных жителей Мариуполя и других населенных пунктов.

Также Верещук считает, что россияне могли выдать свое требование к Красному Кресту открыть офис в Ростове-на-Дону якобы просьбу руководства этой организации. В то же время, она отметила, что МККК из-за действий оккупантов пока не имеет полноценной возможности выполнять свой мандат - организовывать настоящие гуманитарные коридоры и доступ к военнопленным.

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