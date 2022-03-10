Украина проведет инвентаризацию и идентификацию имущества РФ, чтобы национализировать в пользу государства

Кроме имущества в Украине есть возможность получить средства и от арестованного состояния россиян за рубежом.

Президент Украины подписал закон, разрешающий национализировать имущество России и ее резидентов, которые расположены в Украине, чтобы использовать в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Как будут проводить такую национализацию, объяснил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире национального марафона.

Этот закон предусматривает получения материальных гарантий возмещения ущерба, нанесенного страной-агрессором физическим, юридическим и государству в целом, пояснил депутат.

«На территории Украины есть имущество, принадлежащее российскому государству, и на это имущество будет наложено взыскание без компенсации. Также вторая категория, это юридические лица – предприятия, учреждения, организации, обладающие корпоративными правами РФ и их владельцы – резиденты России – доли их имущества также подпадают под действие этого закона. Третья категория – это физические лица, имеющие имущество на территории Украины и все это имущество будет обращено в пользу государства», – пояснил Вениславский.

Он рассказал, что ожидать, что все быстро заработает, не стоит. Сначала нужно провести инвентаризацию и идентификацию этого имущества, на это нужно время. К тому же, Украина будет действовать в рамках международного права с соблюдением всех требований.

Он также напомнил, что Украина может рассчитывать на компенсацию от арестованных средств и имущества россиян и РФ за рубежом.