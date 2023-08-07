Украина провела 48-й обмен пленными: сколько военных вернули с начала войны

В понедельник, 7 августа, Украина вернула из плена РФ еще 22 военных. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Старшему военному исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.

Как рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, с начала полномасштабного вторжения в Украину вернулось уже 2598 военных.

"Долгожданная новость – 22 украинских воинов дома! Это защитники Украины, которые принимали участие в боях на разных направлениях. Самому молодому бойцу всего 23 года. Среди них раненые. Впереди воинов ждет реабилитация. Сейчас домой вернулось 2 598 украинцев. Это 48-й обмен, который удалось произвести", – заявил он.

Лубинец заверил, что "Украина предпринимает все возможные шаги, чтобы возвращать домой своих граждан".

Напомним, 8 июля 2023 в Украину вернулись командиры обороны "Азовстали" — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, которые после обмена осенью 2022 года были в Турции.

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