Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина провела 48-й обмен пленными: сколько военных вернули с начала войны

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
728
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина провела 48-й обмен пленными: сколько военных вернули с начала войны

Обмен пленными между Украиной и РФ 7 августа 2023 года. / Фото: Андрей Ермак/Facebook

7 июля из российского плена домой вернулись еще 22 защитника Украины.

В понедельник, 7 августа, Украина вернула из плена РФ еще 22 военных. Это бойцы ВСУ, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава. Старшему военному исполнилось 54 года, самому младшему – 23 года.

Как рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, с начала полномасштабного вторжения в Украину вернулось уже 2598 военных.

"Долгожданная новость – 22 украинских воинов дома! Это защитники Украины, которые принимали участие в боях на разных направлениях. Самому молодому бойцу всего 23 года. Среди них раненые. Впереди воинов ждет реабилитация. Сейчас домой вернулось 2 598 украинцев. Это 48-й обмен, который удалось произвести", – заявил он.

Лубинец заверил, что "Украина предпринимает все возможные шаги, чтобы возвращать домой своих граждан".

Напомним, 8 июля 2023 в Украину вернулись командиры обороны "Азовстали" — Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега, которые после обмена осенью 2022 года были в Турции.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
728
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация