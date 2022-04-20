Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина проверяет применение оккупантами химического оружия

Дата публикации
Просмотры
2343
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина проверяет применение оккупантами химического оружия

Зеленский обвинил Россию в использовании "нетрадиционного оружия".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас проверяется применение россиянами химического оружия.

Об этом глава государства сообщил в интервью BFM TV.

Комментируя битву на Донбассе, которая является новой военной целью россиян, президент указал, что российские силы "еще не мобилизовали все свои средства" в этой борьбе, что вызывает опасения по поводу ее усиления.

Зеленский также обвинил Россию в использовании нетрадиционного оружия, которое придется рассматривать в международных судах.

"Мы проверяем применение россиянами химического оружия. Мы должны взять образцы, которые будут изучены специалистами. Только тогда мы сможем сказать, использовалось ли такое оружие и как", — подытожил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов обменять военнопленных РФ на защитников и гражданских Мариуполя.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация