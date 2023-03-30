Украина пыталась убедить российских пилотов дезертировать: что пошло не так

Украинские волонтеры вместе с разведкой попытались убедить троих российских пилотов дезертировать со своими военными самолетами в обмен на 1 миллион долларов.

Однако операция не удалась, но она позволила украинцам собрать ценную информацию о российских ВВС и скомпрометировать троих военных.

Об этом со ссылкой на одного из волонтеров, участвовавшего в сделке пишет Yahoo News.

Волонтер Богдан рассказал, что операция длилась несколько месяцев, и трое российских летчиков, не желавших умирать на войне, готовы были перейти на сторону Украины.

По данным СМИ, Федеральная служба безопасности России обнаружила большинство, если не всех пилотов. На операцию волонтеров вдохновило предложение Украины выплатить миллион долларов российским военным за добровольно переданный Вооруженным силам боевой самолет — истребительную или штурмовую авиацию.

Получить российские самолеты нам так и не удалось, зато украинская разведка получила ценную техническую информацию о ВВС РФ. Кроме того, были скомпроментированы три пилота: один из них с тех пор не выполнял боевых задач.

Российскими пилотами оказались 48-летний Игорь Тверитин, 36-летний Роман Носенко и 33-летний Андрей Маслов.

Интересно и то, что пилотов нашли с помощью открытых источников – баз данных летчиков, ранее воевавших в Сирии. Игорь Тверитин родом из Мелитополя сначала учился руководить стратегическим бомбардировщиком Ту-160, но был переведен на полеты на Ту-22М3 в Украине.

Во время общения с пилотом он предлагал отправить его в Воздушные силы ВСУ, чтобы он мог летать на задачи против российской авиации. Одна украинская разведка увидела намеки на то, что управлять действиями питота могла ФСБ. Из-за чего переписка с ним закончилась.

Другому пилоту предлагали скрыться на своем самолете, но он сам подозревал, что за ним следит его спутница – 28-летняя женщина, имеющая отношение к ФСБ. Эта операция также не преуспела.

Третий российский пилот был женат на женщине, работавшей военной психологией и имевшей телефонные контакты с офицером из ФСБ. Пилот даже уговаривал ее бежать в Минск и сделать новый паспорт.

Пока неизвестно, что случилось с Тверитиным, Масловым и Носенко.

Напомним, что у России хватит ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины в этом и, возможно, в следующем году, но анонсированное ею "большое наступление" оказалось "пшиком".

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