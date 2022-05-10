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Украина работает над экстракцией военных и медиков из "Азовстали" – Нацгвардия

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Украина работает над экстракцией военных и медиков из "Азовстали" – Нацгвардия

Фото: скриншот с видео

Украинские власти работают над применением процедуры экстракции раненых военных и медиков с мариупольского завода "Азовсталь". В частности над этим работает президент и другое руководство государства, которые пытаются привлечь к помощи мировое сообщество.

Процедура экстракции предполагает перемещение персонала с находящейся под контролем противника территории и доставку в безопасную зону.

Об этом сообщили в командовании Национальной гвардии.

"Президент Украины лично, все руководство государства прилагают усилия для поиска возможностей для эвакуации гражданских из "Азовстали" и продолжают работать над применением процедуры "экстракшн" по раненым бойцам, медикам и военным, в том числе с привлечением помощи мирового сообщества", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день Мариуполь защищают:

  • ОЗСП "Азов";
  • 12-я бригада Национальной гвардии Украины;
  • 36-я отдельная бригада морской пехоты;
  • пограничники;
  • полицейские;
  • добровольцы;
  • терроборона.

"Весь военный гарнизон защитников! Все они герои. Все они должны быть спасены – и это одна из главных задач, которая должна быть решена, и не только на поле боя, но и на международном уровне!" – отметили в командовании Нацгвардии.

В то же время, там отметили, что в условиях активных боевых действий не имеют права раскрывать детали военных и гуманитарных операций.

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он с командой ежедневно ищет такой дипломатический вариант, который может сработать, чтобы вывести украинских защитников из Мариуполя.

Как пояснил военный эксперт Олег Жданов, экстракция – это когда по договоренности двух противоборствующих сторон, то есть Украины и России, третья страна забирает военнослужащих и гарантирует, что они до конца войны не попадут в страну, из которой их забрали. То есть, военные будут находиться на территории третьей страны и не вступят в вооруженную борьбу.

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