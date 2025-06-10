Украина расширяет зону огневого контроля: что это значит для боевых возможностей РФ

Военные ВСУ. / © Associated Press

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Удары Украины по военным объектам на территории России имеют не только стратегическое, но и психологическое значение. Они ослабляют боевые возможности окупантов и одновременно подрывают уверенность россиян в безнаказанности.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 канала.

По словам дипломата, атаки ВСУ на территории России – это больше, чем просто ликвидация военной инфраструктуры.

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"Внутренняя нервозность врага – это тоже победа. Наши герои, кроме уничтожения конкретного объекта, уничтожают уверенность. Все эти точечные удары разрушают представление о том, что Россия в чем-то может победить", – подчеркнул Огрызко.

Огрызко также отметил, что Украина уже применяет новейшие системы вооружения, способные поражать цели на сотни километров в глубь территории РФ. По его словам, под удар могут попасть даже объекты в Московской области и дальше – на расстоянии около 700 км.

"Это резко снижает возможности окупантов наносить удары по нам и в то же время дает нам рычаги для разрыва цепей поставок российской армии", - пояснил он.

Огрызко убежден, что именно сочетание военного и морального эффекта обеспечивает мощный результат.

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Напомним, что в начале мая Силы обороны Украины резко увеличили количество уничтоженных вражеских командных пунктов. Это может указывать на расширение арсенала средств поражения, включая баллистические ракеты.