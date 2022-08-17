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Украина рассматривает Крымский мост как свою законную военную цель – эксперт

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Украина рассматривает Крымский мост как свою законную военную цель – эксперт

Фото: Getty Images

Крымский мост – это сакральная тема РФ, глобальный федеральный проект, на который были потрачены колоссальные деньги.

Крммский мост – основная логистическая составляющая. Выведение его из строя лишит возможности передислокации вооруженных сил РФ.

Об этом сказал политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью ТСН.

"Речь идет о нанесении ударов не только по Крымскому мосту, а по всей инфраструктуре оккупационной армии на территории Крыма. Эти процессы должны быть параллельны. Уничтожение аэродрома в Джанкое, уничтожение аэродрома под Симферополем, в городе Саки. Мы фактически парализовали российскую авиацию. Соответственно, дальнейшее нанесение ударов по Крымскому мосту исключит возможность поставок, логистики", — отметил эксперт.

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Дата публикации
Просмотры
231
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