Украина рассматривает Крымский мост как свою законную военную цель – эксперт

Крымский мост – это сакральная тема РФ, глобальный федеральный проект, на который были потрачены колоссальные деньги.

Крммский мост – основная логистическая составляющая. Выведение его из строя лишит возможности передислокации вооруженных сил РФ.

Об этом сказал политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью ТСН.

"Речь идет о нанесении ударов не только по Крымскому мосту, а по всей инфраструктуре оккупационной армии на территории Крыма. Эти процессы должны быть параллельны. Уничтожение аэродрома в Джанкое, уничтожение аэродрома под Симферополем, в городе Саки. Мы фактически парализовали российскую авиацию. Соответственно, дальнейшее нанесение ударов по Крымскому мосту исключит возможность поставок, логистики", — отметил эксперт.

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