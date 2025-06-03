Украина разрабатывает "дроны-охотники" на "Шахеды" и другие БпЛА - Bloomberg

Сбивание «Шахедов» / © ТСН.ua

Реклама

Украина сейчас разрабатывает поколение дронов, предназначенных для обнаружения и уничтожения других беспилотников. Целью являются дроны «Шахед», которые массово производятся в России.

Об этом пишет Bloomberg.

Советник министра стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин недавно заявил, что страна активно наращивает производство вооружения, которое уже успело доказать свою эффективность в борьбе с дронами типа «Шахед» в Киеве и на прилегающих территориях.

Реклама

По словам Камышина, в Украине сейчас работают три отечественные компании, производящие дроны для перехвата «Шахедов» — каждый из них стоит около 5 000 дол. Руководители предприятий, участвовавших в подготовке материала, добавили: некоторые модели перехватчиков, которые еще находятся в стадии разработки, могут иметь себестоимость всего 300 дол.

Эти дроны работают по разным принципам. Некоторые подрывают себя рядом с вражеским БпЛА, другие действуют подобно пуле — осуществляют прямое столкновение. Однако все они имеют одну общую черту — доступность по цене.

Среди компаний, участвующих в противодействии дроновым угрозам, — латвийская Origin Robotics. В июне компания планирует отправить в Украину дроны, которые взрываются вблизи вражеских аппаратов, поражая их обломками.

«Когда он приближается к цели, боевая часть детонирует, и обломки поражают цель. Он предназначен именно для таких целей — крупных вооруженных барражирующих боеприпасов», — рассказал гендиректор Origin Агрис Кипурс на беспилотной конференции в Риге.

Реклама

Несмотря на выгодную экономику дронов, они пока не могут полностью заменить другие средства ПВО — это подчеркнул аналитик Bloomberg Intelligence Уэйн Сандерс.

Инициатива по созданию дронов-перехватчиков получила поддержку на высшем государственном уровне. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский обсуждал на военном совете тактику российских атак с воздуха и поручил военному руководству и разведке изучить возможные контрмеры.

«У нас есть самолеты для сбивания дронов, но мы также движемся в направлении дронов-противодронов», — сказал Зеленский.

Также глава государства обратился к международным партнерам с призывом выделить 30 млрд дол. до конца года на расширение оборонного производства в Украине.

Реклама

Впрочем, такие охотники на дроны не способны эффективно бороться с более продвинутыми российскими ракетными комплексами — они значительно быстрее и мощнее, чем Shahed. Самым эффективным способом противодействия остается применение американских ракет Patriot, стоимость которых колеблется в пределах 3-6 млн дол.

Однако и российские технологии не стоят на месте. По словам исполнительного директора Defense Tech for Ukraine Карла Ларсона, современные российские дроны все чаще оснащаются камерами заднего обзора и могут совершать маневры уклонения в случае обнаружения угрозы.

«Это чрезвычайно неэффективно и трудно — физически сбить дрон другим дроном», — подчеркнул он.

Украина также разрабатывает модели с фиксированным крылом, которые поражают вражеские дроны тараном, а также беспилотники, оборудованные безоткатными дробовиками.

Реклама

FPV-дроны для перехвата вражеских БпЛА

Один из ведущих производителей дронов в Украине компания Skyfall работает над усовершенствованием своей FPV-модели Shrike, которая будет способна перехватывать вражеские БпЛА. Об этом сообщил представитель компании на условиях анонимности.

По словам представителя Skyfall, модифицированная версия Shrike FPV для перехвата стоит от 300 до 500 дол. в зависимости от конфигурации и может уничтожать как разведывательные, так и ударные дроны.

В апреле 63-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, на котором якобы дроны Shrike сбивают российские беспилотники Supercam и Merlin — один из самых современных разведывательных аппаратов РФ. Эта информация пока не была подтверждена независимыми источниками.

Спикер уточнил, что Shrike не может поражать дроны «Шахед», поскольку те летают на значительно более высокой высоте.

Реклама

«Мы сосредоточены на перехвате FPV-дронов-самоубийц и бомбардировщиков. Европа и США строят дорогие „фантастические“ системы, а Украина нуждается в дешевых и масштабируемых решениях для защиты от российских атак», — сказал Ларсон.

К слову, заместитель министра обороны Александр Козенко заявил, что сейчас украинский оборонно-промышленный комплекс имеет возможности для производства 10 млн различных дронов в год. Козенко пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, а именно к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом.