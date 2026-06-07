Беспилотник / © pexels.com

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В Украине идет масштабирование антидроновой защиты логистических маршрутов в регионах, расположенных вблизи линии фронта.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, только в течение мая специалисты Государственной специальной службы транспорта обустроили более 211 километров защитных конструкций на логистических маршрутах, которые должны обезопасить их от атак вражеских беспилотников.

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Также на участках дорог, которые получили повреждения, удалось восстановить почти 38 километров антидроновой защиты.

Параллельно в прифронтовых областях продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. За последний месяц дорожники отремонтировали 115,5 километра автомобильных путей.

Ранее сообщалось, что водителей призывают быть максимально осторожными и по возможности избегать участка трассы между Харьковом и Сумами в районе Богодухова из-за постоянных вражеских обстрелов.

Мы ранее информировали, что доля реактивных ударных беспилотников во время российских атак на Украину будет постоянно расти, поскольку враг готовится применять новые скоростные дроны модификации «Герань-4».

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