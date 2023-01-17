"Украина – регион РФ": журналисты дозвонились российскому военному, причастному к удару в Днепре (аудио)

Начальник штаба авиационной группы заявил "никого не обстреливал" и выразил уверенность, что "Украина станет регионом России".

Журналисты российского издания "Важные истории" дозвонились начальнику штаба авиационной группы Дмитрию Голенкову, которая причастна к ракетному теракту в Днепре.

Видео разговора опубликовали в Сети.

52 тяжелый бомбардировочный авиационный полк дислоцируется в населенном пункте Шайковка в Калужской области РФ. СБУ опубликовала данные шести военных из 52 полка. Говорить с журналистами согласился Дмитрий Голенков.

Он заявил "никого не обстреливал" и выразил уверенность, что "Украина станет регионом России".

"Я никого не обстреливал. Почему вы так считаете? Я что бл**ь, прям на кнопку нажимал или сидел в этом самолете? Я гражданин Российской Федерации, но никак не являюсь тем, кем вы меня называете. В чем проблема? Если у вас какие-то данные там есть — это ваши проблемы", — заявил военный преступник.

Фото: Фото из социальных сетей

Голенков решил, что ему звонят по телефону из Украины, ведь российские журналисты "таких вопросов не задают".

"Не можете вы быть из России! Журналисты в России вообще не задают вопросы. Зачем вы меня спрашиваете. Если ты украинская шк*ра, то и говори на украинском", — отметил начальник штаба авиационной группы.

В завершение оккупант добавил, что "Крым все одно наш и все остальное тоже наше".

"Вы [Украина] – регион России. Один единственный регион России. Вы даже разными регионами не будете", – сказал Голенков. Разговоры заканчивается криками "Россия!" и "Ура!". Очевидно, кричали сослуживцы оккупанта, которые во время разговора иногда вмешивались и подсказывали ему, что отвечать.