"Украина решает две всемирно важные исторические задачи": Пионтковский высказался о войне

Российский оппозиционер, публицист Андрей Пионтковский заявил, что помимо защиты собственной территории, Украина еще и решает две важные исторические задачи мира.
Одна из них – защита всего западного мира от орды президента России Владимира Путина.
Об этом Пионтковский рассказал "24 каналу".
"Сейчас Украина прежде всего защищает свою свободу и независимость. Кроме этого, решает две всемирно важные исторические задачи", – сказал оппозиционер.
Он уточнил, что речь идет о защите всего западного мира, "всего свободного мира от путинской орды и варваров". Несмотря на угрозы Путина, об этом говорил и президент Польши Анджей Дуда, и премьер Британии Борис Джонсон.
Также речь идет об освобождении народов всего постсоветского пространства. Об этом говорят реже всего, однако это тоже очень важно понимать, подчеркнул публицист.
"Мне приходится иногда выступать и Грузии, и в Казахсане. Вы не представляете, с какой надеждой на Украину смотрит большинство населения. Даже в тех государствах, которые формально лояльны к Москве", — рассказал Пионтковский.
Напомним, издание The Guardian написало в статье, что война России против Украины не закончится в 2022 году, а может занять по крайней мере год. Однако на сегодняшний день она фактически зашла в тупик, интенсивность уменьшается.
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