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Эксперт объяснил, как прекращение помощи США отразится на линии фронта

Эксперт объяснил, как прекращение помощи США отразится на линии фронта

ВСУ

Помощь США является ключевой для сохранения обороноспособности Украины.

Без постоянной помощи Украина может потерять свою обороноспособность за два-четыре месяца. Несмотря на поддержку Европы, роль США в обеспечении военной помощи критически важна.

Об этом сообщил полковник в отставке, старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан.

"Если пауза затянется, я оцениваю, что Украина сможет продержаться два-четыре месяца. Европейцы и украинский ОПК обеспечивают около половины поступлений, которые Украина получает ежемесячно, поэтому они не сведутся к нулю. Однако Украина едва держится благодаря той помощи, которую предоставляют США. Без этой помощи украинский военный потенциал будет постепенно ухудшаться, и в конечном итоге линии фронта прогнутся, и россияне прорвутся", — отметил он.  

Эксперты подчеркивают: успех зависит не от наличия оружия, а от уровня поддержки.

"Проблема не в конкретном оружии, а в уровне поддержки. Вооруженным силам в боевых действиях нужен непрерывный поток всех видов поддержки, чтобы поддерживать военные действия. Несмотря на то, что внимание сосредоточено на системах с высокой видимостью, таких как HIMARS и танки, ключевой потребностью является количество", — рассказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине. Пауза объявлена после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская сторона анализирует возможные последствия и рассматривает альтернативные варианты получения вооружения.

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