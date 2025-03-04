Эксперт объяснил, как прекращение помощи США отразится на линии фронта

Без постоянной помощи Украина может потерять свою обороноспособность за два-четыре месяца. Несмотря на поддержку Европы, роль США в обеспечении военной помощи критически важна.

Об этом сообщил полковник в отставке, старший советник Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан.

"Если пауза затянется, я оцениваю, что Украина сможет продержаться два-четыре месяца. Европейцы и украинский ОПК обеспечивают около половины поступлений, которые Украина получает ежемесячно, поэтому они не сведутся к нулю. Однако Украина едва держится благодаря той помощи, которую предоставляют США. Без этой помощи украинский военный потенциал будет постепенно ухудшаться, и в конечном итоге линии фронта прогнутся, и россияне прорвутся", — отметил он.

Эксперты подчеркивают: успех зависит не от наличия оружия, а от уровня поддержки.

"Проблема не в конкретном оружии, а в уровне поддержки. Вооруженным силам в боевых действиях нужен непрерывный поток всех видов поддержки, чтобы поддерживать военные действия. Несмотря на то, что внимание сосредоточено на системах с высокой видимостью, таких как HIMARS и танки, ключевой потребностью является количество", — рассказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп 4 марта 2025 года приказал приостановить всю военную помощь Украине. Пауза объявлена после спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что украинская сторона анализирует возможные последствия и рассматривает альтернативные варианты получения вооружения.

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