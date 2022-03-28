"Украина с помощью разведки получает много информации о намерениях России" – бригадный генерал Буданов

"Украина с помощью разведки получает много информации о намерениях России" – бригадный генерал Буданов

Разведка, включая источники в Кремле, передает много информации о намерениях россиян.

Украина, благодаря агентурной разведке, включая источники в Кремле, получает большое количество информации о намерениях России.

Украинцам удалось проникнуть во многие сектора российского военного, политического и финансового руководства и использовать полученную информацию с большой пользой.

Об этом рассказал бригадный генерал Кирилл Буданов в интервью журналу Coffee or Die.

Одним из примеров он назвал недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен российский десантный корабль.

"Благодаря своим разведывательным возможностям Украина попала в нужный момент, чтобы нанести максимальный ущерб. Ракета ударила в тот самый момент, когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами", — сказал он.

Агентная разведка была усилена быстро растущими возможностями киберразведки Украины, которые дают глубокое понимание военных планов России.

"Мы также знаем, что происходит в топливной сфере России, и отслеживаем все инновации вооружения", — сказал генерал Буданов.

Кирилл Буданов подчеркнул важность разведывательной помощи от союзников. При этом высшие должностные лица американской разведки недавно свидетельствовали перед Конгрессом США, что обмен разведывательной информацией с Украиной является "революционным".

Напомним, разведка обнародовала имена российских шпионов, действующих на территории Европы.

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